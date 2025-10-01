В края на сезона в Ахтопол направиха първа копка на брегоукрепването

В Ахтопол бе направена първа копка на брегоукрепването на плажа. На церемонията, която даде старт на реализацията на дългоочаквания проект, присъстваха областният управител Владимир Крумов, кметът на Община Царево -Марин Киров, както и много местни жители .

„Това е важен и голям проект за град Ахтопол и община Царево. Нещо, за което се говори десетилетие, и за което са работили много хора на експертно ниво“, припомни Марин Киров и пожела успех и благоприятно време за строителните работи.

Хората от курортния град коментираха, че изпращат един силен сезон, в който са посрещнали много туристи. През този месец местните рибари, които се славят с уменията си, се надяват и на добър риболов, и много слука.



