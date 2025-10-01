Патриарх Даниил: Нека Божият мир и Неговата благодатна помощ да бъдат с всички студенти и преподаватели

Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил пожела успех на студенти и преподаватели по повод началото на академичната нова учебна година. Патриархът се помоли Бог да закриля всички в начинанията по пътя на учението.

Той припомни, че на днешния 1 октомври Църквата почита Покров Богородичен.

"Нека нейните молитви и нейният Покров бъдат с вас и през започващата академична година, както и във всички дни и обстоятелства от живота ви, а пътят ви към познанието и плодовете от вашия труд да бъдат в прослава на Нейния Син и наш Бог, Който е наш Път, Истина и Живот вовеки (срв. Иоан 14:6)".

Ето и цялото изявление на патриарха:

Скъпи студенти и преподаватели,

Като всяко ново начало в човешкия живот, и първият ден на новата академична година е изпълнен с радостни вълнения, с нови надежди и очаквания. Заедно с вас тези трепети съпреживява и цялото ни общество, което вижда във ваше лице осъществяване на своите най-висши стремежи и неизменно свързва вас и вашия труд с надеждата за по-добро бъдеще за страната ни.

Поривът към просвета и образование е отличителна черта на българския народ още от зората на неговата християнска история, заедно с дълбокото уважение към личността на учителя, на човека на знанието и науката.

В основата на този порив и устрем към светлината на просветата лежи вроденият във всеки човек стремеж към съвършенство, към онова съвършено знание за света и човека, които са вложени във всекиго от нас от нашия Творец, Който Сам е Светлина, както свидетелства божественият Евангелист: „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“ (Иоан 1:4).

Към това най-висше откровение за Бога и човека свети апостол Павел добавя, че в личността и в тайната на нашия Господ Иисус Христос „… са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието“ (Кол. 2:3). А затова и всяко автентично знание, във всяка област на науката, на изкуството и културата неизменно води и следва да води към Онзи, Който Сам е Светлина и Живот, Източник и Извор на всяко познание – от Когото слиза „всеки съвършен дар“ и Който „… ни роди по Своя воля чрез словото на истината“, както четем в Съборното послание на свети апостол Яков (1:17-18).

Нека тези открити ни свише истини бъдат с вас на всяка стъпка от пътя ви към светлината на познанието, независимо от научната област, на която всеки е избрал да се посвети, за да може усвояваните знания да принасят изобилен плод лично за всекиго от вас и за цялото ни общество.

За Църквата днешният първи ден на октомври е денят на Богородичния Покров, един от най-обичаните празници на Божията майка. Със своето толкова ярко свидетелство за нейната наистина майчинска, нежна грижа за човешкия род този светъл християнски празник ни подсеща, че в нашия живот ние никога не оставаме сами; че на всяка крачка от своя път ние неизменно пребъдваме в единството на цялата Църква – земна и небесна, и особено под закрилата на тази, която е постигнала най-голямото достъпно за човеците познание и съвършенство. Която изповядваме като Богородица и прославяме като наша небесна Всецарица и любяща майка и застъпница за всички нас.

Нека нейните молитви и нейният Покров бъдат с вас и през започващата академична година, както и във всички дни и обстоятелства от живота ви, а пътят ви към познанието и плодовете от вашия труд да бъдат в прослава на Нейния Син и наш Бог, Който е наш Път, Истина и Живот вовеки (срв. Иоан 14:6).

Божият мир и Неговата благодатна помощ да бъдат с всички вас и Светият Негов Дух да ви укрепва във всяко знание и мъдрост!

На добър час!