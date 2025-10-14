Петковден е!

Православната църква почита паметта на св. Параскева Търновска, наричана у нас св. Петка Българска.

Света Петка е една от най-обичаните и почитани светици по нашите земи. Смята се за закрилница на българския народ, на жените и семействата.

В народната традиция този ден се нарича още "Петковден" или Денят на св. Петка. Един от най-старите християнски храмове в столицата носи името на светицата - това е храм "Света Петка Стара" в двора на Софийската света митрополия.

"Света Петка е наша светица, защото е родена в градеца Епиват, който в момента е квартал на Цариград. Отгледана от благочестиви родители, които почитат нашата църква. Заедно с брат си Евтимий раздава цялото имущество на бедните и двамата тръгват по пътя на монашеството. Той се издига до сан епископ, а тя заминава за Ерусалим, след което се отправя за йорданската пустиня, където дълги години в пост, молитви и бдения изкарва целия си живот", разказва пред БНР отец Николай Николов от софийския храм "Св. Петка Стара".

"Когато наближава часът на земния ѝ край, Бог ѝ изпраща известие, че трябва да остави тялото си в родния си град - Епиват. Прибира се като странница, там никой не я познава, блажено заспива като странница и я погребват извън града, където погребват всички странници. След известно време морето изхвърля трупа на един моряк и понеже и той е странник, не е местен, изравят един трап и вадят нетленно тяло на преподобна Параскева. Следва нейното канонизиране за светица. Започват множество изцеления, множество чудеса", допълни отец Николай.

В благоприятна политическа обстановка цар Иван Асен II пренася мощите в Търново. Мощите на св. Петка са преминали още през Видин, Белград и Цариград, а днес се намират в град Яш.

БПЦ не е правила опитите да върне мощите на светицата, но: "В нашия храм има частичка от нейните мощи. Тържествено си ги внесохме в храма – това се случи през 2014 г.", отбелязва духовникът.

Храмът е получил от Яшка митрополия и одежди, в които е било облечено тялото една година.

Днешният ден се нарича още Петковден, а имен ден празнуват Петка, Петкана, Пенка, Параскева, Петрана и техните производни.