Само 73 общини готови за такса смет „замърсителят плаща“

Много малко общини в страната - около 73 (от 264), са готови да приложат принципа “замърсителят плаща” за определяне на размера на такса битови отпадъци, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова пред участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Форумът е организиран от Националното сдружение на общините в Република България.

Петкова подчерта, че темата с промяната на такса смет стои много отдавна и срещу страната ни има образувана наказателна процедура. По думите й предстои да бъдат направени анализи за риска от създалата се ситуация и да бъдат взети решения за търсене на изход. Повече от 2/3 от общините настояват за поредна отсрочка. Гражданите също не искат въвеждане на принципа “замърсителят плаща”, защото това означава повишаване на разходите им за такса смет в пъти.

Принципът “замърсителят плаща” при таксата за битови отпадъци означава, че всеки, който генерира отпадъци - било то домакинство, бизнес или институция - трябва да поеме разходите за тяхното събиране, извозване и обезвреждане. При прилагането на принципа “Замърсителят плаща такса “смет” трябва да се изчислява според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента. Дават се няколко опции на общините за справяне с проблема. Първият е на брой ползватели на имота и е подходящ за сгради в режим на етажна собственост. Втората възможност е, когато имотът е самостоятелен да е известна честотата на извозване през годината. Третият вариант е чрез специални торби, които са със съответната вместимост.

Кметът на столицата Васил Терзиев коментира, че до края на годината изтичат договорите за останалите 18 района (без “Люлин” и “Кросно село”, които изтекоха на 5 октомври). Терзиев каза, че няма време за нова общедствена поръчки и ще се премине на пряко договаряне с “широк кръг от фирми”, а целта е да се постигне поносима цена.

Хората ядосани, нямат яснота за бъдещите сметки

В Пиринско събират декларации

В община Гоце Делчев умни контейнери ще отчитат боклука.

Светлана Василева

Труд news, Благоевград

Първият етап от въвеждането на такса смет по новата методика „замърсителят плаща“ вече е в ход в общините.

От началото на октомври гражданите в Пиринско започнаха да подават декларации, в които всеки собственик е длъжен да посочи броя на ползвателите на имота. Броят включва всички – от бебета до възрастни и квартиранти. Срокът за подаване на декларациите е до края на годината. Още с декларациите хората пощуряха,защото им искат номер от кадастъра на имотите, а някои не ги знаят, или липсват. Това създаде напрежение, защото опашки се точат целодневно пред гишетата на Кадастъра в Благоевград.

Ясно е вече, че колкото повече хора обитават един имот, толкова по-висока ще бъде бъдещата такса смет, която влиза в сила от новата година.

Не е ясно с колко ще се увеличи таксата , защото още не са внесени за гласуване новите наредби за такса смет в общините,които ще определят в детайли коефициентите за повишение и базата.

Засега в Пиринско само община Гоце Делчев е избрала друга методика на отчитане на такса смет- чрез монтирането на умни контейнери, в които вграден чип отчита количеството изхвърлен боклук.

Всички кметове заявяват предпазливо, че очакват таксата смет да се повиши драстично, но нито един не дава пример колко би струвал новият налог за едно четиричленно семейство, например.

Така хората остават на тъмно за очакваното увеличение и не одобряват политиката да научат за размера на дължимите такси, едва когато им бъдат начислени догодина, защото ще бъдат поставени пред свършен факт. Новата такса ще се определя спрямо план-сметката на общината – общите разходи за битови отпадъци, разделени на броя ползватели на имоти.

Близо 1 млн. лв. глоби отнесе сметопочистващата фирма

Варненци плащат 53% повече, градът тъне в боклуци

Даниела Фархи

Труд news, Варна

Тази година такса смет във Варна бе повишена с 53%. Ставката за домакинствата стана 1,5 промила върху данъчната оценка на имота, а за бизнеса - 5,97 промила. Ръстът увеличи и план сметката за чистота, която е 55 млн. лв.

При приемането на непипаната над десетилетие такса бе подчертано, че повечето средства ще отиват целево за сметосъбиране и сметоизвозване. От месеци обаче Варна тъне в боклуци. Сметопочистващата фирма, която е една за целия град, хронично не спазва графиците за извозване на сметта.

Край контейнерите се образуват микросметища, които и след автоматизираното им изпразване остават дни наред. Най-остра бе кризата в последната седмица на август и то в централния район “Одесос” и най-големия “Приморски”, обхващащ и курортните комплекси. Тогава пет от десетте камиона на фирмата се повредиха и положението в половината град бе критично дни наред. За седмица общината глоби фирмата с над 120 000 лв., а от началото на годината санкциите са близо 1 млн. лв., но и това не решава кризата. Договорът за сметопочистване изтича през 2026 г. От администрацията са категорични, че курортите трябва да бъдат обособени като отделен район, а изпълнителите трябва да са няколко фирми, а не една.

Размерът се изчислява на база данъчни оценки

В Бургас налогът е 2 промила

Бургас е единственият град у нас, който има анаеробна инсталация и кафяви кофи за биоразградим отпадък.

Проблемът е в контрола

Мария Кехайова

Бургас е единственият град у нас, който има анаеробна инсталация и кафяви кофи за биоразградим отпадък, от който се произвежда ток. Това съобщиха за Труд news от общинската администрация.

Иначе повишение на таксата битови отпадъци в града, последно бе изменена през декември миналата година. За момента нова промяна не се планира.

Миналата година от 1. 3 промила, тя бе вдигната на 2 промила, за граждани. Проблемът е, че тя се изчислява на база данъчна оценка на съответното жилище. Данъчните оценки на жилищата не са актуализирани от 18 години- от 2007- ма година. В момента реално се събират такси, изчислени върху едни остарели оценки. Така например средно панелно жилище от 65 квадрата е с данъчна оценка 50 000 лева, а всички знаем, че сега толкова струва един гараж, коментираха общинарите. Дискутира се, че тези данъчни оценки трябва да се актуализират, но засега промяна няма.

Според експертите, проблемът е в контрола. В това, колко се замърсява. Колкото по - малко се замърсява и колкото повече се събира разделно, толкова по - високи ще са разходите.