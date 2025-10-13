МВНР: С голямо облекчение посрещаме освобождаването на заложниците от Газа, сред които и Матан Ангрест

Автор: Труд онлайн
България
снимка: Пламен Стоименов, "Труд news"
Министерство на външните работи на Република България

С голямо облекчение посрещаме освобождаването на 20 израелски заложници от Газа, сред които и българо-израелецът Матан Ангрест, написаха в социалната мрежа „Екс“ от Министерството на външните работи (МВнР).

Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента  Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток, допълват от външното министерство.

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени днес след 738 дни в плен.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници.

Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Още от (България)

Най-четени

Мнения