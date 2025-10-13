С нова формула: Държавата ще търси стратегически партньор за Пристанище Варна

Целта е да се печели от транзитен трафик

Държавата ще търси стратегически партньор, който да повиши оборота на “Пристанище Варна” ЕАД с транзитни товари. Това съобщи след среща със синдикатите транспортният министър Гроздан Караджов.

“Решението не е конвенционално, не става дума за концесия. Варна се намира на един от най-важните световни коридори - Транскаспийският, който е най-краткия път между Изтока и Запада. По него вървят десетки милиони тонове стоки, които по прогноза на Световната банка до 2030 г. могат да се утроят. Затова трябва да търсим сериозен логистичен оператор, способен да гарантира, че част от този транзитен трафик ще бъде пренасочен през Черно море - от Поти и Батуми към Варна и Бургас. Това публично-частно ще е коренно различно от досегашните, в които сме търсили по-високи концесионни възнаграждения. Тук обръщаме уравнението и акцентът ще е оборотът, следван от инвестициите в модернизация и разкриване на нови корабни места. Това естествено ще доведе до повече приходи и по-високи заплати”, обясни Караджов.

По думите му има реален шанс Варна да стане регионален хъб по Транскаспийския коридор.

"Намирането на стратегически партньор ще е задача за порта и МТС през 2026 г. Преди това трябва да излязат анализите за развитие на трите терминала - Изток, Запад и Фериботния комплекс, възложени на Световната банка и ЕБВР. Процедурата ще е конкурсна, в нея ще се спазят и реперите на сигурността, зададени от ЕК", подчерта Караджов.

“За първи път в момента в ЕС се обсъжда стратегически подход за Черно море. България участва активно и е много важно Международният координационен център да е у нас, а не в Румъния, защото така по-лесно ще привлечем стратегически партньор, който удвои и утрои капацитета на Пристанище Варна и да инвестира над 500 млн. евро за 5-8 години”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той и председателят на транспортната федерация към КТ “Подкрепа” Иван Кирилов бяха категорични, че не приемат стандартната концесионна процедура, но са отворени за преговори по варианта, предложен от Караджов.

“Нужна ни е конкретика, за да оформим становище, чийто акцент ще са запазването на работните места и ръст на заплатите”, коментира Кирилов.

В “Пристанище Варна” ЕАД тази година те са увеличавани два пъти с общо 11% и отразяват пазарната реалност, добави Димитров.

Той припомни, че за последните 2 г. дружеството е платило на държавата близо 30 млн. лв. дивиденти и такси, за последните 5 г. е инвестирало над 20 млн. лв. собствени средства, а в момента тече проект за инсталация за зърно на стойност 14 млн. лв.

“Собственикът обаче не оставя достатъчен ресурс за модернизация, затова целта да се намери стратегически партньор е достойна за подкрепа”, каза Димитров.