Започва проверка за застрояване на всички дерета по Черноморието, обяви министър Иван Иванов

По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване, съобщи пред медии в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той уточни, че ако сигнали за подобни проблеми има за вътрешността на страната, също ще бъдат извършени инспекции.

Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. Ако някъде бъде установено строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона мерки срещу нарушителите, посочи министърът.

Той допълни, че днес РДНСК – Бургас, е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи Иванов. И допълни, че това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.

"Днес имах възможността да ида на място. Това е нещо ужасно, една апокалиптична картина. Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400 поне. Това нещо е помело всичко по пътя си. Важното е, че държава си е на мястото и сме безкомпромисни по всеки един такъв казус. Разпоредена е проверка на РДНСК по всички речни корита на Черноморието", каза Иван Иванов.

"Установеното незаконно строителство са извършените строително-монтажни работи, които се намират под хотел "Негреско". Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу. Ако има сигнали за други места извън Черноморието, където има строежи в коритата на реки, също ще бъдат проверени. Аквапаркът няма документи, корекцията на речното корито също. Работа на прокуратурата е да уснови дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че има незаконно строителство", обясни регионалният министър.

По думите му, работа на прокуратурата е да установи кой не си е свършил работата назад във времето и не е видял, че в този район се строи. По думите му цялата документация вече е предадена на държавното обвинение.