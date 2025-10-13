Военен камион и лек автомобил се сблъскаха на "Ботевградско шосе" в София

Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на Ботевградско шосе в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. При инцидента са нанесени само материални щети.

Пътното произшествие е настъпило малко преди 15:00 часа.

Кадър от необичайния инцидент беше публикуван от потребител във фейсбук.

От фотоса се вижда, че става въпрос за конвой с чуждестранна техника, тъй като тежките военни влекачи, както и артилерийските системи, които превозват, са от образци, с които Българската армия не разполага.

Снимки: Фейсбук, "Катастрофи в София"