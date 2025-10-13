Заради проекта на ВиК: Затварят второ ключово трасе на север от Варна

Поне 3 месеца ще има хронични задръствания на пътя за Златни пясъци

След 20 октомври бул. “Княз Борис I” от кръговото кръстовище на Екопарк Варна до разклона за Златни пясъци ще бъде частично затворен. Движението ще се извършва двупосочно само в платното към курорта, съобщиха от общината. Причината е поредният етап от проекта на ВиК за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни пясъци.

Конкретна дата за начало на изкопните работи изпълнителите не са посочили заради нестабилните метеорологични условия, но по трасето започва подготовка за новата организация на движението. Тя няма да наложи промени в маршрута на линиите на градския транспорт, но със сигурност ще предизвика хронични големи задръствания, каквито имаше и миналата година.

Най-тежко ще е положението до края на ноември, тъй като от 18 септември и пътят за кв. “Виница” е блокиран от водния цикъл за срок от 65 дни. Така целият трафик към квартала и гъсто населените зони на север от града минава по пътя Варна-Златни пясъци, който ще бъде стеснен. От общината уточниха, че по график дейностите в участъка трябва да приключат за 3 месеца, но при лошо време срокът може да се удължи.