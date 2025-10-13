В нова анкета на trud.bg, проведена за седемдневен период, в която взеха участие 3017 читатели с уникален IP адрес, ви попитахме: „Кое е по-опасно за България – три дни дъжд или Русия?“ Резултатите говорят сами: Три дни дъжд – 80.84%, Русия – 15.01% Не ме интересува – 4.14%.

С огромно мнозинство анкетираните определят природните стихии, които ни сполетяха – символично представени от „три дни дъжд“ – като по-голяма опасност за България от Русия. Това показва силно недоверие към западния политически и медиен наратив, който представя Москва като основен източник на нестабилност в Европа.

Отговорите демонстрират, че българите са по-загрижени за вътрешни проблеми като инфраструктура, наводнения, липсата на ефективна държавна реакция при бедствия, отколкото за геополитически конфликти.

Въпросът в анкетата е зададен с лека ирония, но реакцията на публиката не е случайна. Всеки пороен дъжд у нас се превръща в бедствие с наводнени улици, пропаднали пътища и села без ток и вода. В този контекст за 80% от хората е по-реалистично да се страхуват от несвършената работа на институциите, отколкото от хипотетична агресия на Москва.

Общественият скептицизъм към тезата за „руската заплаха“ се запазва трайно в анкетите на trud.bg през последните години. Дори на фона на войната в Украйна и острата антируска реторика в ЕС, българите остават по-резервирани и прагматични – те гледат на геополитиката през призмата на националния интерес, а не на външните идеологически линии. Докато западните медии и институции насочват вниманието към рисковете от Кремъл, българският гражданин вижда заплаха в разрухата на пътищата, в лошата канализация и в бюрократичното бездействие. С други думи – не Русия, а българската действителност се оказва по-опасна за ежедневието му.

Резултатите от анкетата могат да се тълкуват като ироничен вот на недоверие – не толкова към външната политика, колкото към вътрешната неспособност на държавата да реагира на кризи. С 80.84% отговорили, че три дни дъжд са по-опасни от Русия, българите изпращат ясен сигнал: истинската заплаха не идва отвън, а отвътре. Тя не е геополитическа, а институционална – резултат от години занемарена инфраструктура, неефективна администрация и липса на превенция.

Докато политиците спорят за „големите заплахи“, гражданите напомнят – една буря е достатъчна, хвърли страната в хаос.

