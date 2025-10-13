Мощни течения изместиха подводния парк на остров "Света Анастасия"

Учени ще обследват природните явления под водата

Параклисът е непокътнат

Мощни течения са изместили подводния парк на остров "Света Анастасия". През уикенда, водолазите от сдружение "Приятели на морето" са се гмурнали да огледат дъното за щети, нанесени от незапомнената буря на 3 октомври. Морето беше бурно, вълните стигаха 4 метра.

Водолазите са установили, че автомобилите в подводния парк са изместени с почти метър от местата, където първоначално са били потопени.

"Явно дори и на 15 метра дълбочина под водата силата на теченията е голяма. Ще се свържем с учени от Бургаския държавен университет "Проф. д - р "Асен Златаров" и ще ги поканим да обследват случилото се. Очевидно, че Черно море има изненадващи течения, които трябва да бъдат проучени. Възможно е да направим Изследователски център на острова", коментира пред Труд news Павлин Димитров, управител на острова.

В същото време, параклисът, който е в близост до подводния парк, с красива статуя на Света Анастасия, е останал непокътнат от стихията.

Автомобилите в подводния парк са два. Те бяха потопени с помощта на плаващия кран „Антей“ през пролетта с цел да се превърнат в изкуствени подводни рифове. Това са ГАЗ-13, известен повече като „Чайка“ и радиорелейна станция върху шаси - ЗИЛ 157.

След като са преместени от теченията, те ще останат там, на новите си места и са не по - малко атрактивни. Край тях буквално гъмжи от попчета, обясни Павлин Димитров.

Създаването на изкуствени рифове в морето чрез потапяне на различни стари конструкции в моретата и в океаните е популярна световна практика, припомниха водолазите.

Именно чрез нея се формират нови местообитания за живот на дъното. Често за целта се използват корабни корпуси, влакови вагони и други подходящи за безопасно стабилно позициониране обекти.

Двете возила бяха потопени през месец май тази година.

По принцип, остров „Света Анастасия“ е трудно достъпно място през зимата. Вълните блъскат бреговете и го заливат, но след като брегът бе укрепен и направен пристан, положението се промени. Въпреки това, при морски бури и силни ветрове, и през най – студените и непредсказуеми зимни месеци, катамараните не пътуват от Морска гара до острова.