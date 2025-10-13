Надрусана бургазлийка се заби в дърво с тротинетка

Надрусана бургазлийка се заби в дърво с тротинетката си на улица „Захари Стоянов”. Инцидентът е станал в района на локалния път до фирма „Севан”, поради загуба на контрол от страна на 37 годишната жена.

Блъскайки се в дървото, тя съборила пътен знак, и с фрактура на носа и главата, е откарана до УМБАЛ – Бургас.

Пациентката е прегледана и освободена за домашно лечение, казаха лекарите.

Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин / взета е кръв за химичен анализ/.

Работата по случая продължава.