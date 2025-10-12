Кораб с украински екипаж потъна на 140 мили от Варна

Екипажът на товарен кораб под флага на Камерун с 10 украински моряци на борда е бил спасен при операция, ръководена от Морския координационен център във Варна, съобщи ръководителят му Румен Николов по БНР.

Корабът е потънал бързо заради пробойна на 140 мили източно от Варна.

Сигналът е бил получен в морския център във Варна в ранния следобед. Към мястото на инцидента са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Специализираният сайт Maritime.bg съобщава, че става дума за кораба за генерални товари EILEEN, построен през 1993 г. Съдът се менажира от компания, базирана в Одеса, Украйна.

Корабът е задържан при инспекции през юли в Поти, Грузия, през юни – в Астакос, Гърция, както и през март в Тузла, Турция за множество несъответствия с изискванията.

EILEEN е част от флота стари плавателни съдове, експлоатирани в Черно море, заради които Международната федерация на транспортните работници (ITF) определи морския басейн като „море на срама“. Определението бе дадено преди повече от десетилетие в доклад на ITF заради големия брой компании, опериращи подстандартни кораби във водите на нашето море, уточнява Maritime.bg.

Офшорният снабдителен кораб MURAT ILHAN, който се е намирал най-близо до бедстващите, е бил насочен към района. Украинският екипаж на EILEEN е прехвърлен на борда му.

Спасеният екипаж е бил качен на турски кораб. Няма опасност за околната среда.