Частични местни избори в Пазарджик и три хасковски села

Частични местни избори за кмет днес се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, а в Пазарджик гласуват за нов общински съвет.

В 7:00 часа тази сутрин започна изборният ден в Пазарджик, където се провеждат избори за нов Общински съвет. Вотът се отличава с рекорден брой кандидати и наблюдатели, а за местния парламент ще се борят 29 партии и коалиции.

Изборният ден е започнал спокойно и без нарушения.

"При нас всичко е нормално – хората идват, гласуват спокойно, имаме застъпници, членовете са на място. Надяваме се денят да премине без проблеми", каза председател на една от секционните избирателни комисии в 32-ра секция по БНТ.

В ранните часове активността е по-ниска, но се очаква тя да се повиши следобед, когато повече хора се прибират от почивки и пътувания.

За първи път в историята на Пазарджик се провежда повторен вот за местен парламент. До новите избори се стигна, след като предходният вот беше касиран, а съставът на Общинския съвет – отстранен. През изминалите месеци управлението на общината беше поверено на предходния съвет.

Въпреки рекордния брой от близо 600 кандидати, кампанията премина сравнително спокойно. В дните преди изборите обаче полицията проведе няколко акции във връзка със сигнали за купуване на гласове, при които имаше и задържани лица.

Област Хасково

Двама са кандидатите в харманлийското село Славяново. Трима се борят за поста в димитровградското с. Черногорово. Само един е претендентът за кмет на село Боян Ботево в Община Минерални бани.

До частичния вот се стигна, след като избраните на редовните избори първенци на Черногорово и Боян Ботево починаха, а кметът на Славяново се оказа в конфликт на интереси.