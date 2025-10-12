Медици от САЩ разгледаха Детската болница в Бургас

Оборудвана е с модерна апаратура

Делегация от медици - изявени специалисти от САЩ, с опит в клиничната практика и медицинското образование, посети новата детска болница "Св. Анастасия" в Бургас.

Болницата ще отвори врати скоро и вече е оборудвано с модерна апаратура, необходима за лечението на малките пациенти.

„Изключително съм впечатлена от новата детска болница. Разгледахме някои вече готови отделения и забелязахме, че всичко е проектирано и направено с мисъл за децата пациенти и за техните семейства“, заяви д-р Сюзън Бостуик – професор по клинична педиатрия, магистър по бизнес администрация, зам. декан по институционални партньорства в Уайл Корнел Медисин в Ню Йорк. Тя подчерта, че работата в една педиатрична болница трябва да бъде ориентирана към децата и семействата им, и разясни ключовата роля на комуникацията с тях.