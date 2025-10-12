Населението на България падна под 6,5 млн.

Най-многобройна е диаспората ни в Германия - 371 128 души, следвана от Испания със 112 834 души

Населението на България се е стопило до 6 437 360 души. В сравнение с 2023 г. населението на страната намалява с 8121 души, или с 0,13%, което на фона на демографската катастрофа направо може да мине за добра новина. 13 002 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (16,9%), Обединеното кралство (13,9%) и Франция (8,9%).

При последното преброяване, през 2021 г. е отчетено, че населението на България е 6 519 789 души.

Над 700 000 българи живеят в други държави в Европа. Най-многобройна е диаспората ни в Германия - 371 128 души към 1 януари 2024 г. На второ място е Испания със 112 834 български граждани, живеещи там. 60 494 българи живеят в Нидерландия, 48 659 - в Италия, 13 021 - в Чехия. Това показват данни на Националния статистически институт, публикувани в изданието “Население и демографски процеси в България през 2024 г.”.

За 20 години ситуацията с емиграцията значително се е променила, макар че за някои страни пикът е достигнат преди години, след което следва отлив. През 2005 г. в Австрия е имало 6284 българи, а през 2024 г. вече са 39 830.

Българите в Германия са се увеличили почти десет пъти за този период. От 536 през 2005 г., българите в Дания стават 12 427 души през 2022 г. В Испания пикът е през 2008 г., когато там живеят 154 886 българи. В Италия най-много българи е имало през 2020 г. - 56 645 души. Най-малката диаспора в тази статистика е в Латвия - 130 души, но през 2005 г. там са били само 26 българи. Голям отлив има от Португалия. През 2012 г. там е имало 8606 българи, а сега са 4394 души.

Миналата година са се родили 53 428 деца, а са починали 100 736 души. 20,2% от смъртните случаи се считат за преждевременна смъртност (починалите са под 65-годишна възраст). Този показател се увеличава спрямо 2023 г., когато е бил 20,1%. Преждевременната смъртност засяга много повече мъжете - 27% от всички починали мъже са били под 65-годишна възраст, отколкото жени (13%).

Най-много деца се раждат през юли - 4937, и август - 4809. Най-малко се раждат през ноември - 4138 деца, и декември - 4275 деца.

Най-много бракове се сключват през август - 3217. Най-малко - през декември, 994. Не е популярен и януари - 1045, нито пък ноември - 1115. Най-предпочитан след август е септември - 2795.