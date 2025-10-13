Собственик на жилище в "Негреско": Ще предприема правни действия срещу евентуалното събаряне на сградата

"Адвокатите ми провериха всичко при покупката. Ще предприема правни действия срещу евентуалното събаряне на сградата". Това каза в ефира на NOVA германският гражданин Александър Ламдин, един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско" .

„Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", каза той.

По думите му всякао жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел".

Ламдин обясни, че той е архитект и проектира сгради, включително хотели. "Фирмата ми го прави от 15 години. Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи – тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той.

Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа. "Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет – 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той.

И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа".

Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно. "Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея – не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината".

По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът „Роял Касъл“ в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ – сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице. Но няма да го позволим", заяви собственикът.

Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка. "Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея".

Архитектът заяви, че знае за случващото се в Елените от съседите си в сградата, тъй като самият той е в Германия. Няма и никаква представа какво ще се случи с имота му и дали ще бъде компенсиран по някакъв начин.

"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена – само за да се направи показно. Това е невероятно. Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия – както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един – трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той.