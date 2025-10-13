Стикерите за технически преглед отпадат след 2 седмици

Още по темата: Край на стикерите за технически преглед по стъклата на колите 10.10.2025 16:42

Само Столична община имала два четеца

Отпадането на стикерите за технически преглед на автомобилите, заложено в Наредба №Н-32, трябва да се случи след 2 седмици. Това съобщи във Варна транспортният министър Гроздан Караджов. Той посочи, че наредбата е публикувана за обществено обсъждане и ще бъде подписана от него, след като се разгледат постъпилите предложения.

“За мен липсва каквато и да е нужда да се лепят някакви неща по стъклата и изобщо да се печата нещо. Електронният документ се намира винаги в база данни и не е нужно да се ходи с четец. Закупените четци реално са само два, намират се в Столична община. Тя единствена е поискала достъп до базата данни, тоест 6-7 години системата със стикерите не се е ползвала, само са плащани ненужни средства и сме ги лепили по стъклата”, коментира Караджов.

По думите му контролът ще се опрости, тъй като камери ще засичат номера на автомобила и за секунди чрез базата данни ще е ясна цялата наличната информация за него. Така и общините по-ефективно ще могат да обособят зони с ниски емисии, защото колите от определен екологичен клас надолу ще бъдат засичани в реално време и собствениците им ще получават санкции, уточни министърът.