Радиолюбители ще се свързват с Австралия от остров "Св. Анастасия"

От 5 ти до 10 ти ноември на остров "Света Анастасия" пристигат радиолюбители от Румъния и Молдова. Чрез радио антени, разположени на територията му, те ще осъществяват пряка връзка с Австралия, Сингапур, Южна Африка.

Събирането на радиолюбителите е било традиционно за острова преди неговата социализация, понеже мястото е било пусто и запалените радиолюбители са се радвали на сигнал без смущения.

Сега, в крилата на сезона, е най-удобното време за тях. Затова идват за 2-ри път тази година.

Първата им визита е била през месец март, и те са останали впечатлени от острова и качеството на радиовръзката с различни точки на света.

В ерата на мобилните комуникации, тези връзки изглеждат може би архаични, но пък радиото дава различна емоция от контакта с хора на другия край на света от малък остров в Черно Море.