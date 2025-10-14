Сиромахов напуснал телевизията на Слави по свое желание, не е уволнен

Водещият на вечерното шоу на Слави Трифонов в 7/8 TV Иво Сиромахов е напуснал медията по собствено желание.

Това съобщи самият той в подкаста "Контракоментар", с което стана ясно, че не е бил уволнен, каквито спекулации имаше в социалните мрежи.

Сценаристът реши да се раздели с екипа на Трифонов след повече от 25 години съвместна работа.

"Разминахме се точно във вижданията си за свободата на словото. Да, през всички тези години съм работил абсолютно свободно, но този проектозакон на ИТН предполага затвор за всеки свободен глас. Никога не съм бил цензуриран, канил съм доста критични гласове в предаването. Години наред сме вървели рамо до рамо с колегите, вярвайки, че свободата на словото е най-висшата ценност. Когато тази ценност спре да ни свързва - реших да си тръгна", сподели Сиромахов.

До напускането му се стигна, след като водещият публично обяви несъгласието си с предложението на партията да се криминализира изнасянето на факти от личния живот на публичните личности в общественото пространство. Сиромахов нарече проектозакона мракобесен и адресира писмо до своя колега Тошко Йорданов, който в миналото бе сценарист от екипа на Трифонов, но после стана депутат в Народното събрание.

В поста Сиромахов попита Йорданов какво е направила формацията ИТН за прекараното в парламента време, както и защо са подвели своите избиратели с неизпълнените си заявки.

На следващия ден сценаристът обяви, че повече няма да води вечерното шоу в 7/8 TV. Междувременно ИТН оттегли проектозакона си, а Трифонов благодари на Сиромахов за всички години съвместна работа.

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", коментира лидерът на "Има такъв народ".

„Недейте много да ми се радвате и да свиквате с мен. Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загряват (сценаристът Борислав Пешев, бел. ред.). Малко се поколебах дали да приема“, коментира Филип Станев, на който се наложи да води шоуто, след като Сиромахов обяви, че напуска телевизията.

Все още не е ясно кой ще е лице на формата за постоянно.