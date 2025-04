Почина перуанският писател Марио Варгас Льоса, носител на Нобелова награда

Перуанският писател Марио Варгас Льоса, който в продължение на пет десетилетия очарова читателите със своята интелектуална строгост и лирична проза и почти стана президент на страната си, почина в неделя на 89-годишна възраст, съобщава Reuters.

Той почина в столицата на страната Лима, заобиколен от семейството си и „в мир“, съобщи синът му Алваро Варгас Льоса, известен политически коментатор, в социалната мрежа X.

It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas LLosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe