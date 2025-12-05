Представят рибни шедьоври на фестивала „Да споделим Никулден“ във Варна

Ученици и шеф готвачи се включват в благотворителното състезание

Рибни шедьоври ще представят ученически отбори и шеф готвачи от елитни ресторанти и курортни комплекси на благотворителния кулинарен фестивал „Да споделим Никулден“, организиран от Варненската туристическа камара.

Тринадесетото му издание започва в 11:30 часа на 6 декември. Домакин е Grand Mall, а партньори са Община Варна и Българската асоциация за кулинарна култура. По традиция кулинарният празник е със състезателен елемент. Участниците в конкурса ще демонстрират уменията и талантите си да приготвят оригинални ястия и специалитети. Посетителите ще могат да ги закупят, за да украсят никулденската си трапеза и да подкрепят благородна кауза. Тази година събраните средства ще бъдат дарени на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения.

Във фестивала своя кулинарна продукция ще представят всички училища от Варненска област, обучаващи гимназисти в професионалното направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, ученически отбори от Добрич, Бургас, Търговище и Оброчище, професионални готвачи от Албена, Св. св. Константин и Елена, Ривиера, вилно селище „Лагуна“, „Грифид“ хотели и др.

Входът е свободен, а за публиката е предвидена и музикално-артистична програма.