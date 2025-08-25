Президенът Румен Радев: Категорично не приемам, че саботирам работата на правителството (обзор)

Още по темата: Румен Радев: Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР 25.08.2025 12:49

Посланиците са съгласувани миналата седмица

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Това заяви президентът Румен Радев, който разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН.

По повод на критиката, че той умишлено бави назначенията в сектор “Сигурност”, президентът заяви, че това категорично не е вярно: “Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване в службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици”.

Радев призова тенденцията за “временно управляващи” в посолствата да не се превръща в норма.

“МВР е сериозна институция с отговорни задачи, затова, както съм казал - главен секретар, ще има тази седмица. Името ще разберете съвсем скоро с указ”, допълни Радев. Държавният глава каза, че е изпратил редица писма до кабинета за негови инициативи, за които отговор няма. Радев отказа да коментира избора на председател антикорупционната комисия преди да е приключила процедурата.

“В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като “Rheinmetall”, за който управляващите могат само да мечтаят. Успях да го убедя не само да посети България, а и да инвестира тук огромен финансов ресурс. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, като подарък за правителството”, подчерта Радев.

И допълни, че го прави за страната “независимо кое е правителството”.

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27 и 28 август, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа “Райнметал” Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен в Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука, съобщиха от “Дондуков” 2. От президентството подчертаха, че “в резултат на тази среща през март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция се срещна с водещи представители на отбранителната индустрия и изпълнителната власт”.