Завод за снаряди и за барут правим с “Райнметал” (обзор)

Съвместната инвестиция е за над 1 млрд. евро

Ще се произвеждат над 100 000 снаряда

От Дюселдорф лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов увери, че в следващите 3 седмици ще бъдат подготвени двата договора

“България и най-големият европейски отбранителен концерн “Райнметал” ще изградят съвместно два военни завода на територията на страната ни”. За това постигнахме съгласие с главния изпълнителен директор на “Райнметал” Армин Папергер по време на среща в централата на концерна в Дюселдорф, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Единият завод ще бъде за производство на барут и заряди, а другият - за производство на 155 мм снаряди по НАТО стандарт.

За построяването на двата завода са избрани площадки на територията на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ). В момента експертни екипи на българското правителство и “Райнметал” уточняват подробности и детайли по реализацията на новите заводи.

Борисов увери, че в рамките на следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие. “Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук. Най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента”, коментира бившият премиер.

“България е една изключително важна страна за Европа, но и за “Райнметал”. Взаимоотношенията, които ние имаме, са благодарение на нашите лични взаимоотношения, които прераснаха в изключително успешни взаимоотношения, защото ние преговаряхме доста време за създаване на съвместни предприятия в България.

“Райнметал” ще направи заедно с България в най-скоро време най-малко два завода в България. Първият ще бъде за артилерийски снаряди. Искаме да произвеждаме над 100 000 снаряда в България.

Още по-важно е нашето съвместно предприятие за барут и артилерийски снаряди. Изключително важен компонент от мунициите, които ще бъдат произвеждани в България по натовските стандарти, които допринесат за позиционирането на България като изключително важен партньор на НАТО”, заяви главният изпълнителен директор на “Райнметал” Армин Папергер.

“Съвместно българското правителство и “Райнметал” ще направят една обща инвестиция за производството на тези изключително важни компоненти на стойност над 1 млрд. евро, което е само началото на едно много успешно бъдещо сътрудничество. Изключително много се радвам, че имаме тази възможност да работим с нашия много добър приятел”, каза Папергер.