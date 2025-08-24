Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща решение на водната криза: Необходими са улеснения за каптажи и сондажи (обзор)

Още по темата: С дружни усилия и работа на правителството ще се справим с безводието, заяви Бойко Борисов 24.08.2025 11:38

Правителството ще работи за дългосрочно решение, увери лидерът на ГЕРБ

Плевен отново излезе на протест срещу безводието

“Имаше години, в които се източваха язовири, само за да се направят снимки с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти за ВиК сектора. Може да проверите за Плевен колко пари са давани и в какво състояние е инфраструктурата”. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира дългогодишния проблем с водоснабдяването в региона и увери, че правителството работи за дългосрочно решение. Той напомни, че ситуацията е натрупан проблем, наследен още от предишни мандати на ГЕРБ.

Той предупреди, че безводието няма да се ограничи само до тази година заради климатичните промени. “Това вече е проблем на цяла Европа, не само на България”, заяви лидерът на ГЕРБ. Според него е необходимо законодателството да улеснява изграждането на сондажи, каптажи и довеждащи водопроводи. Той подчерта, че с дружни усилия на правителството и парламента страната ще се справи с водната криза.

В Плевен имат вода само за няколко часа дневно, хората отново излязоха на протест.

Междувременно в Плевен снощи имаше втори мащабен протест срещу безводието. Жителите се оплакват, че водата достига до домовете им само по три часа сутрин и три часа вечер. Организаторът Борислав Цветанов заяви: “Искаме реални действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни Осъм. Просто искат едни пари да бъдат взети на документ, а ние искаме смяна на тръби, ясни критерии, стойности, изпълнители, цени, срокове и гаранция”, каза той.

Анализ на Световната банка показва, че за подмяна на остарялата ВиК мрежа в България са нужни 30 млрд. лв. “В Плевенско 70% от водата се губи по мрежата, а едва 30% достига до чешмите”, съобщи Владимир Бибов от “Български ВиК Холдинг”. “Въведени са мерки като зониране и намаляване на налягането, но те не компенсират намаления приток от кладенците и водоизточниците”, поясни експертът в национален ефир.

Междувременно на поредно заседание на кризисния щаб в Плевен се обсъдиха нови водоизточници и тяхното включване в системата, като още от днес да се предприемат нови сондажи.

Климатологът проф. Емил Гачев от БАН допълни, че водната криза е резултат както от лошо управление, така и от климатични промени. “Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Натрупването на сухи периоди бавно източва водния ресурс.

Инфраструктурата е ключова - загубите по мрежата трябва да се намалят, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи”, каза той.