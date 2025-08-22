Коста Стоянов: Варна е на прага на водна криза

Депутатът от „Възраждане“ прие за лична кауза реализацията на проекта за резервно захранване от Девненските извори

Варна е на прага на сериозна водна криза, а безводието се превръща в един от най-сериозните национални проблеми, заяви депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов. След проведена среща с ръководството на ВиК-Варна той съобщи, че вече две общини и шест населени места страдат от частично нарушено водоснабдяване. Най-големият риск обаче е липсата на резервен източник за областния град. „Камчийски пясъци захранва основно Бургаския регион и в един момент може да се окаже, че Варна остава „на сухо“. Изготвен е проект за резервно водоснабдяване от Девня на стойност близо 50 млн. лв. и неговата реализация се превръща в май личен ангажимент“, декларира Стоянов.

По думите му проблемът е хроничен, засяга редица региони - от Плевен и Добруджа до Омуртаг и Варна, и може да прерасне в истинска национална криза. В същото време докладът на временната парламентарна комисия за безводието е готов от 3 юли, но отлежава в деловодството на парламента. „Вместо това, за часове беше свикано свикано извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите, което е ясен знак - управляващите не търсят решения, а пореден повод за ПР и ново разграбване на бюджета. Ние няма да бъдем съучастници в това“, категоричен бе народният представител от „Възраждане“.

Той предлага серия от мерки за решаване на проблема. Една от тях е създаването на единен орган за управление на водите, което сега е ангажимент на 7 министерства без синхрон и ясна отговорност. Други приоритети са подмяната на старата ВиК мрежа, оборудването на всички водоизточници с измервателни устройства, забраната на сечта на дървета около тях, делегирането на права на общините сами да управляват ресурсите си и привличането на нови специалисти в сектора, без които модернизацията на сектора е невъзможна. България трябва да проучи и нови водни ресурси, като тези в Дунавския басейн, които засега са неизполвани, посочи Коста Стоянов и допълни, че мерките са включени в предложена от „Възраждане“ програма за справяне с безводието.