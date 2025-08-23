Премиерът Росен Желязков е станал дядо на момиченце

Автор: Труд онлайн
Премиерът Росен Желязков е станал дядо. Това стана ясно от публикация на бабата от страна на бащата на новороденото дизайнерката Евгения Борисова.
Ето какво пише тя:
Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме.
Винаги съм казвала, че е щедър и добър.
Дарява, лекува, прощава и обича!
Днес ме дари с Матея.
Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря.
Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно.
Желая и всичко най хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най- любими хора винаги!
Бог на я напътства, закриля и обича!
На баба прекрасното момиченце. Обичам те Матея.