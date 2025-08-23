Костадинов призова българското правителство да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници - Унгария и Словакия

Както стана ясно от последните новини, в помпената станция “Унеча” в Брянска област, която е част от петролопровода “Дружба”, е избухнал пожар, вследствие на атака с украински дрон.

През петролопровода се доставят петролни продукти от Руската федерация до Словакия и Унгария, които са съюзници на нашата страна.

Двете държави нямат алтернативен източник на нефт.

Призоваваме българското правителство да осъди украинската страна за извършения от нея атентат, който обрича на криза двете страни Унгария и Словакия. Българският външен министър е добре веднага да се изкаже по така създалата се ситуация в Европа.