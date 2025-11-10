Премиерът: Обсъждаме имена за специален управител на "Лукойл"

Особеният управител няма как да бъде безконтролен, тъй като ще действа само в рамките на закона

Особеният управител на рафинерията в Бургас ще бъде физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка на интегритета им. Още в хипотезата за диверсификация от руския нефт е имало конкретни имена за този пост, които обсъждаме. Щом законът влезе в сила, ще ги обявим. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“.

„Особеният управител няма как да бъде безконтролен, тъй като ще действа само в рамките на закона. В страната има достатъчно горива – както в държавния резерв, така и процесирани“, увери премиерът.

На 7 ноември парламентът прие разширяване на правомощията на особените управители след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия“. Така целият контрол над рафинерията ще бъде в ръцете на държавата, а решенията ще се вземат след одобрение на Министерския съвет, без възможност за спиране или съдебен контрол.

Желязков посочи, че са предприети превантивни мерки за запазване на критичната инфраструктура и че България е в постоянен контакт с американските институции по финансовите и енергийни санкции, за да не се допуска финансиране на войната в Украйна.

Относно Бюджет 2026 г. премиерът заяви, че се води диалог с оглед социалните интереси. Той очаква тази седмица да се проведе Тристранен съвет и план-сметката да бъде внесена в Народното събрание.

„Бюджетът трябва да отговори на страховете на обществото – без висока инфлация и намаляване на доходите, с продължаващи инвестиции. Той е по-скоро консервативен и с внимателно обмислени реформи“, допълни Желязков.