Простреляха мъж в Морската градина във Варна

На оживена алея по светло

Полицията издирва извършителя

Варненската полиция издирва стрелец, който в сряда привечер ранил минувач в Морската градина. Инцидентът станал в 18,46 часа на оживената алея между Аквариума и Обсерваторията. Пострадалият Юсеин Бейлюл се спрял встрани от множеството хора, за да говори по телефона. Миг по-късно чул лек пукот, усетил парване в коляното и видял, че е ранен. Подал сигнал на тел. 112 и на мястото пристигнали полиция и Спешна помощ. Раненият бил опериран по спешност, а от коляното му хирурзите извадили сачма от пневматично оръжие.

"Ще са ми необходими поне 3 седмици за възстановяване. Моля, ако някой е виждал хора, които стрелят с пневматично оръжие в района на Морската градина, да съдейства на МВР. Ако този изстрел беше попаднал в друга част на тялото ми или беше уцелил дете, изходът можеше да е фатален", пише във фейсбук Бейлюл. Той декларира, че не е имал конфликти с други хора и допълва, че в момента на инцидента край него преминала голяма група момчета с мощни тротинетки и с напълно прикрити лица. В коментари във фейсбук живеещи в Гръцката махала споделят, че тайфи с двуколесни возила редовно се събират в близката Шишкова градинка, а понякога се забавляват в късните часове, като целят улични котки и кучета.

Работим за разкриване на извършителя, съобщиха вчера от полицията.