Първото училище винаги има запазено място в сърцето и нищо в живота не може да го изтрие, каза вицепрезидентът Илияна Йотова

Първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие. Това каза в поздравлението си вицепрезидентът Илияна Йотова към учениците, учителите и гостите по време на откриването на учебната година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.

Благодаря за това, че имам възможност да споделя днес вашето вълнение, защото то е и мое, каза още Йотова, припомняйки, че е учила в същото училище. Това е моето училище. Каквато и да е съдбата на човека, с каквото и да се сблъска - училище, университет, кариера, първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие, заяви тя.

С голяма увереност, любов и почит, днес ние ви даваме децата си, сигурна съм, че вие ще направите всичко, за да отворите и разкажете голямата книга на познанието страница след страница, обърна се Йотова към учителите. Днес имате много по-важна мисия – да възпитате децата ни, да ги направите добри хора, да бъдат на страната на доброто, да ги научите на солидарност, да бъдат деца, които утре ще си подадат ръка, независимо къде ще отидат, да разбират другите и в радостите и болките, добави Илияна Йотова.

Когато завърших това училище, съм запомнила, че ако действително си прекарал времето без да го губиш, имаш първата стъпка към успеха. Записвайки децата си в училище „Д-р Петър Берон“, сте направили първата голяма стъпка към успеха на децата ви, обърна се Йотова към родителите.