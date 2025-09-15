Румен Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

"От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието. Скъпи ученици, пожелавам ви много здраве, устрем и успех по светлия път към занятието. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас.  На добър час!”.

С тези думи президентът Румен Радев, който участва в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София, се обърна към възпитаниците на двете учебни заведения.

„За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна", заяви държавният глава пред събралите се ученици, родители и  учители.

По думите му двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със  своите здрави традиции,  с утвърдените си педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие.  „Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема,  а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил.  Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е  - изграждането на не само на интелектуално развитие,  но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината”.

Радев  изказа признателност към българските учители -  за всеотдайността им към високоблагородната им мисия,  за любовта и грижите им към прекрасното младо поколение на България.

Президентът благодари и на родителите на учениците, „без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни”.

„Искам да пожелая успех на нашите първокласници. А на зрелостниците, за които тази година ще е последна в училище – искам да ви призова да носите родината в сърцето си, независимо къде ще изберете да продължите образованието си или да живеете след това”, заяви държавният глава.

