Радомир Чолаков: Повишаването на цените ще бъде регулирано от потребителското поведение

Няма как да регулираме цената на вноса

Не е трябвало да се допуска "Лукпйл" да има господстващо положение

Тече секторен анализ за лекарствата

Гражданите са най-добрият регулатор. Има и обективни икономически фактори за повишението на цените, и войната в Украйна, и инфлацията, която започна след COVID кризата, и това, че минималната работна заплата беше вдигана и работните заплати, пенсиите бяха вдигнати, значи, нямаше как да не генерира инфлация и в момента пазарът обира инфлацията.

Това каза в предаването Радомир Чолаков, заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията, по БТВ.

Контролът при храните

„Има със сигурност и този психологически феномен, че във връзка с въвеждането на еврото, всички казват: „Бе, дай да купуваме сега, защото после ще стане още по-скъпо“. Това, например, се наблюдава, според мене, много ясно пред цената на апартаментите, давай да купуваме бързо, да харчим парите сега, да купуваме апартаменти, защото после ще станат много по-скъпи, което най-вероятно няма да е така“, посочи още Чолаков.

„Това, което органите могат да направят и го правят, е да наблюдават движението на цените. Ние със сигурност ги наблюдаваме и то в определени отрязъци, в които можем да видим дали ще се появят съгласувани практики. Дали при дадена цена на дадена стока, изведнъж някои търговци няма да я вдигнат с един и същи процент. Те знаят, че го наблюдаваме този процес. Това, което правителството направи с изменението на Закона за еврото, със следенето на цените, за което виждате също, че има огромна реакция от страна на търговците, че не е пазарно“, посочи още той.

По думите му във форсмажорна ситуация, държавата трябва да се намеси, за да защитава хората.

В момента следим около петстотин търговци в цялата страна. Правим секторен анализ на сектора на храните, така че той е перманентен.

„В България българското производство на свинско може да задоволи 37 процента от нуждите ни, а на телешко - 15. Ние не можем да се изхранваме, няма българско производство на месо, което значи, че 64 процента от свинското е внос, а 85% е също внос, и ние няма как да го регулираме това, няма как да регулираме цената на вноса“, посочи още Радомир Чолаков.

Пазарът на горива

„Предишният състав на комисията е наложил две глоби на „Лукойл“ за господстващо положение на обща стойност над 260 милиона лева. Така че Лукойл вече е санкциониран от комисията. Те се обжалват в съда, очакваме решението“, посочи зам.-председателят на КЗК.

„Не е трябвало да се допуска едно предприятие да има господстващо положение. Не е редно всички органи през всички години да са гледали мълчаливо как някакви предприятия добиват господстващо положение и сега ние да се борим също с господстващото положение и да изваждаме бухалката. Има, разбира се, механизми, в конкретния случай са необходими много механизми, включително действия от страна на държавата, но нека да не предполагаме и да не прибързваме“, каза още Чолаков.

По думите му най-неприятното, което може да се случи, е най-накрая това предприятие да бъде затворено, защото това е стратегически обект.

„Механизмите на Комисията за защита на конкуренцията са първо вземане на информация от самото предприятие, след това вземане на информация от конкуренти, вземане на информация от другите органи, с които, както казах, имаме споразумения и като се засекат тези информации, става много ясно дали има девиации“, посочи още Радомир Чолаков.

„Мисля, че до 24-ти този месец е срокът за получаване на информацията, след което ще я анализирам и предполагам, че в началото на септември можем да ви кажем“, каза той.

„Екотаксите - започнахме секторен анализ. Той предполага първо да се провери дали има картел, второ, да се провери дали има злоупотреба със господстващо положение и да се провери какво се е случило в законодателството, за да се стигне дотам“, каза зам.-председателят на КЗК.

„В момента се занимавам със секторен анализ за лекарствата. Няма да има повече ситуация, в която български деца, страдащи от диабет, да нямат инсулин“, увери Радомир Чолаков.