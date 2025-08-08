Сметките за парно в София средно 1200 лв. за дом до 100 кв. метра

Сезонът беше с 35 дни по-дълъг

За апартамент с площ между 70 кв. и 99 кв. метра в София средният разход за отопление с парно и битова гореща вода за последния зимен сезон е 996,74 лв. без ДДС, показват данни на топлинния счетоводител Техем. Като добавим и ДДС сметката за парно и топла вода става средно близо 1200 лв. Увеличението спрямо предходния отоплителен сезон е с 5 на сто.

За имот с площ над 100 кв. м средният размер на сметката за парно и топла вода е 1387,65 лв. без ДДС. С ДДС сметките са средно 1665 лв., като това е увеличение с 6% спрямо предходната зима.

Увеличението на сметките за парно се дължи на по-дългия отоплителен сезон. През последната зима парно е имало в продължение на 184 дни, а през предходния сезон дните с парно са били 149, или с 35 по-малко. Сметките за парно щяха да бъдат още по-високи, ако за миналия отоплителен сезон цената на парното не беше леко намалена в резултат на значителното поевтиняване на газа.

59% от клиентите на топлинния счетоводител в София приключват последния отоплителен сезон без суми за доплащане. Те са платили авансово или точно, колкото е сметката им за сезона, или имат суми за получаване. 41% от клиентите имат да доплащат, като средната сума за доплащане е 228 лв. с ДДС.