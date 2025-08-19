Направиха сайт за цените на храните в търговските вериги

Не могат да определят списък на стоките

КЗП публикува данните

Порталът, в който ще бъдат публикувани цените на основните храни, продавани от големите търговски вериги, вече е готов, като за създаването му Комисията за защита на потребителите работи съвместно с “Информационно обслужване” АД, съобщиха от КЗП.

КЗП е разработила подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма трябва да предоставят на КЗП за публикуване в ценовия портал. Целта е хората да имат достъп до информация за движението на цените в периода на въвеждане на еврото. Неразделна част от указанието е списъкът със стоки от т. нар. “голяма потребителска кошница”, включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства, чиито цени трябва да бъдат публикувани.

Списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, и одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала, заявяват от КЗП.

Но НСИ е изразил писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът да започне работа, посочват от КЗП. От НСИ отговориха в отворено писмо до медиите, че КЗП не чака одобрение от НСИ, за да публикува цените на стоките, а решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани определени групи стоки е в компетенциите на КЗП.

След финализиране на съгласувателната процедура, указанието и списъкът ще бъдат изпратени към бизнеса, а търговците ще трябва да предоставят ценовата информация, която КЗП ще публикува на портала kolkostruva.bg.