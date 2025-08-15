Вдигат до 1200 лв. майчинските за втората година

Взимат 75%, ако се върнат на работа

Майчинските през втората година да станат около 1100-1200 лв., колкото се очертава да бъде минималната заплата за следващата година, ще поиска Министерството на труда при разработването на бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред медии във Варна. Той присъства на тържествено издигане на флага на площад “Св. Св. Кирил и Методий” по случай празника на града.

Министерството ще предложи да бъде увеличен и процентът от майчинските, който се получава при връщане на работа през втората година. В момента майчинските за втората година са 780 лв., а ако се върнат на работа майките получават 50% от тази суми. Считам, че трябва да станат поне 75%, каза министър Гуцанов.

Той подчерта, че промяната ще бъде стимул за младите майки да се върнат на пазара на труда, а икономиката ще спечели. Борислав Гуцанов отбеляза, че при определени сценарии предложените промени дори могат да генерират допълнителни приходи в държавния бюджет. “Като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив - ще получи 12,4 млн. лв. в бюджета. Защото тези майки веднага започват да имат доходи и плащат данъци и осигуровки”, поясни министърът.