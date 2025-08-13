Ректор предупреди за възможен отлив на студенти

Таксите за икономика със 700-800 лв. нагоре

За възможен отлив на студенти заради по-високите такси в платено обучение предупреди ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Той съобщи, че при тях има около 1500 души, които следват в платена форма на обучение.

“Не знам как ще реагират, когато обявим новите такси. За някои политически направления, право, администрация увеличението за тези, които сега приемаме, ще бъде в размер на 200-300 лв., а за икономика ще бъдат допълнително около 700-800 лв. Вероятно някои ще се откажат. Добре беше, че МОН, министърът на образованието и депутатите реагираха много бързо, като сложиха ограничение върху вдигането на таксите”, каза проф. д-р Димитров. Той подчерта че добрата новина за всички университети е, че държавната субсидия се увеличи три пъти. “Това предизвика проблемът с платеното обучение, тъй като има една формула, по която се изчисляват таксите за платено обучение - те не могат да по-ниски от държавната субсидия. Така че след като се вдигне държавната субсидия, трябва да се вдигне и таксата”, каза ректорът на УНСС.

Той е на мнение, че проблемът са го създали политиците. “Причината - непрекъснатите избори, липса на парламент, липса на бюджет. Университетите разбраха за бройките си, за субсидиите си май-юни месец”, припомни проф. Димитров.