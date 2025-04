Росен Желязков осъди ракетната атака над Суми навръх Цветница

Министър-председателят Росен Желязков осъди ракетната атака срещу град Суми, която отне десетки хора.

"С дълбока скръб научавам за ужасяващата ракетна атака срещу центъра на град Суми на Цветница. Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички засегнати от този брутален акт на агресия. Ние сме солидарни с народа на Украйна", написа премиерът на България в платформата Х.

I am deeply saddened to learn of the horrific missile attack on city centre of Sumy on Palm Sunday.

My heart goes out to the victims, their families and all those affected by this brutal act of aggression.We stand in solidarity with the people of Ukraine. 🇺🇦🇧🇬