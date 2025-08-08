Министър Борислав Гуцанов: Най-накрая уредихме въпроса с еднодневните трудови договори

Още по темата: Само за седмица: Установиха 94 работници без трудови договори 07.07.2025 14:15

Проверките на инспекцията по труда ще продължат

Най-накрая решихме един проблем, който не беше разрешаван от десетки години и това са еднодневните трудови договори. Започнахме общественото обсъждане през м. май, а тази седмица измененията вече са публикувани в Държавен вестник. Това каза по време на пресконференция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов при представянето на окончателните промени при еднодневните трудови договори.

„Смятам, че по този начин трябва да се работи, за да се изсветлява бизнеса, а не чрез силови методи. Такова трябва да бъде взаимодействието между правителство и бизнес”, отбеляза Гуцанов.

По думите му еднодневните трудови договори ще могат да бъдат подписвани доста по-бързо и по-разумно.

Борислав Гуцанов предупреди, че проверките на инспекцията по труда ще продължат:

„Някой да не си помисли, че облекчаваме, но не проверяваме. Няма такова нещо. Дотук имаме 2381 проверки и около 8000 нарушения. За жалост имаме и 104 случая без трудови договори, но все пак са с около 1/3 по-малко в сравнение с миналата година. Когато има нормален диалог между държавата и бизнеса, нарушенията намаляват.”