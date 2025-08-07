Борислав Гуцанов: Дизайнерската дрога е опасна - 1239 сигнала имаме, които касаят само деца

Още по темата: Парламентът забрани еднократните вейпове 20.06.2025 09:34

Борислав Гуцанов и ДАЗД стартират нова инициатива

Благодарен съм на ДАЗД, на децата и на лекарите, че заедно започнахме тази кампания. Колко опасна е тази чума – дизайнерската дрога: 1239 сигнала имаме, които касаят само деца, над 10 са самосезиране на деца за употреба на райски газ. Това каза пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов.

„Има закон, но продължават да се ползват тези дизайнерски дроги и райския газ. Не знам какво още трябва да покажем пред обществото, за да се разбере, че това е изключително опасно за живота и здравето. Едно дете да спасим, значи сме свършили немалка работа”, добави още Гуцанов.

„Посъветвахме се още в началото с децата – имат ли нужда от тази кампания за превенция. Отговорът: „Да, ние знаем, че са вредни, но не знаем защо“. Това ни даде основание да се обърнем към лекарите. Много директори на училища се обърнаха към нас, затова бяха направени тези клипове с участието на лекарите. Разработихме брошура с QR код, който е каналът към клиповете. Опитваме се да бъдем гъвкави и иновативни в новите съвременни технологии”, каза председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова

„Опасностите сега нямат нищо общо с тези преди време. Дизайнерската дрога и вейповете са едни от бичовете на съвремието ни. Има фатален край за много деца, но и увреждания до живот – и на психиката, и на физическото състояние. Цялото общество трябва да се справи с това“, коментира социалният министър.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартират нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.