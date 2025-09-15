Руското МО: Хеликоптер Ка-52М нанесе удар с авиационни ракети по украинската армия в зона "Север"

Екипаж на хеликоптер Ка-52М на руските Въздушно-космически сили е нанесъл огневи щети на личния състав и бронирана техника на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на северната групировка войски, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипаж на армейска авиация на хеликоптер Ка-52М е нанесъл удар по жива сила и бронирана техника на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на северната групировка войски. Ударът е извършен с авиационни ракети по разузнати вражески цели“, се казва в изявлението.

Министерството отбеляза, че след използването на въздушни удари, екипажът е извършил противоракетна маневра, освободил е топлинните капани и се е върнал на мястото на излитане.