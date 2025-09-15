Русия успя да извърши революция в производството на дронове

Автор: Труд онлайн
Русия успя да създаде империя за производство на безпилотни летателни апарати (БЛА). До това заключение стигна колумнист на The New York Times (NYT).
Отбелязва се, че броят на дроновете в зоната на специалните военни операции се дължи на напредъка в технологичния компонент на дроновете, подобрените системи за насочване, по-голямата устойчивост на смущения и новите видове бойни глави.
Ню Йорк Таймс също така подчертава променящите се тактики за използване на дронове, като се твърди, че Русия изпраща атакуващи дронове на рояци или вълни и ги насочва по объркващи траектории.
Ню Йорк Таймс съобщи и за увеличение на броя и качеството на дроновете-примамки, използвани за отвличане на вниманието от реални цели в небето.