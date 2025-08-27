Свикаха кризисен щаб за черния леопард

Хората да не навлизат в територията на звяра

Областният управител на Силистра свика кризисен щаб заради черния леопард. Задачата на щаба е да се анализира ситуацията, да се набележат мерки и да се координират действията на институциите за преодоляване на кризата и за гарантиране на сигурността на населението.

Шеф на щаба е областният управител на Силистра Илиян Великов. В състава на щаба влизат директорът на ОД МВР - Силистра, началникът на РУ - Тутракан, представители на ДГС - Тутракан, ЛРС “Сокол”.

Причина за безпокойството е сигнал от 25 август в районното управление в Тутракан, подаден сигнал от мъж, който е забелязал хищното животно в нивите между селата Търновци и Богданци. Леопардът е забелязан и на 3 км разстояние от къщи.

Очаква се да бъдат предупредени хората, които къмпингуват в горите да не го правят, а ловните дружинки и земеделските производители да се движат с повишено внимание в района.

Директорът на зоопарка в Ловеч Ивайло Станков обясни, че според него леопардът се е адаптирал изключително добре към местната природа и вероятно се е движил в близост до населени места. Станков подчерта, че е важно хората да не навлизат в територията на животното. “Единственият начин за улавяне е чрез жива примамка или с кучета на гонка - но първо животното трябва да бъде локализирано”, заяви Станков.