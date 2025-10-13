Ситуацията в България е трагична: Имаме два избора — да умрем достойно или да умрем позорно

Отрязването на връзките между Русия и Европа е абсолютно сonditio sine qua non

Светът, който ни е познат от последните 30 години, приключи. В това число и мястото на Русия в него, в качеството й на суровинна и демографска периферия. Ако перифразираме сър Харфолд Маккиндър: „започва битката на континентите».

Преди доста години имаше едно изказване на Кондолиза Райс (б.р. — държавен секретар на САЩ по времето на президента Джордж Буш), в което тя изрично каза, че основната задача на Съединените щати, е да прекратят всякакви доставки на руски горива за Европа и в частност, за Германия, която е сърцето, моторът на ЕС и да преориентират икономиката на Европа към огромните залежи на въглеводороди в Северна Америка.

Основната задача на англосаксонската геополитика през последните 150 години, е никога да не се допусне симбиоза — политическа, военна и икономическа, между Русия и Германия, т.е. на най-големите ресурси в света с най-мощната технологична база в света.

Защото това означава доминиране на двете континентални сили — едната в Евразия, а другата — в Европа, за сметка на Британия преди, а след това — на Съединените щати.

Отрязването на връзките между Русия и Европа е абсолютно сonditio sine qua non (условие, без което не може) — от една страна да бъде подчинена окончателно Европа, от друга — да бъде елиминирана Европа като икономически и технологически конкурент на Съединените щати и да бъде превърната в зависима територия, и от трета — да бъде нанесен тежък удар върху Русия, като бъде лишена от ресурси — финансови и технологични, които би могла да получи като трансфер от Западна Европа.

Колко човека са избягали от Русия? 25 милиона ли са избягали? По границите виждаме златната, хедонистично възпитана младеж, продукт на последните 30 години, за която думи като „патриотизъм», „Родина», „дълг», не значат нищо. Това го има и в България. Не дай си, Боже, да стигнем до същото положение!

Хубавото на тези 30 години е, че към края им ние виждаме резултатите на т.нар. български преход — каква страна влязохме и каква сме сега.

Нещата са трагични.

Никой не си представяше, че следващите 10 - 15 години след 10 ноември 1989г. ще бъдат години на погром на българската индустрия, на българското образование, на българската медицина, на българската цивилизация като цяло. Никой не го е очаквал. Но, както се казва — когато не знаеш къде отиваш, отиваш там, където не искаш.

Алтернатива може да има този, който е субект на геополитиката. България не е.

Малките държави нямат избор, освен този — да умрат достойно или да умрат позорно.

Справка — нашите съседи Гърция и Сърбия по време на Втората световна война — те много добре са знаели срещу кого се изправят и въпреки всичко са имали смелостта, гръбнакът да кажат „Не!»

Ние се нагаждаме спрямо силните на деня, които и да са те.

Стратегията на голяма част от нашето население и на държавата ни като цяло, е стратегията за оцеляване. Огромна част от нашите хора не можаха да разберат, че спасението на всеки минава през спасението на всички.

И когато говорим за миграцията — това не е миграция, това е евакуация от територията.