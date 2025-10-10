Държавата е в тотален ступор

Бюджетът е тотално продънен, но пък „нямаше проблем ужким за еврозоната“

Няма кой да изчисти магистралите от снега; изкуствено се създават „водни кризи“ на места, в които има подземни езера само и само, за да върви кражбата; десетки хиляди хора може да останат без „топло“ зимата; бюджетът е тотално продънен, но пък „нямаше проблем ужким за еврозоната“ - отличници сме били и цените не растяли!

Превъзходна идилия докато не се разбра, че всъщност това са серия от опашати лъжи и че ако не вземем парите на държавните енергийни дружества през дивидент (налети в тях първо с държавен заем) и не издърпаме предсрочно данъците за 2026 г. от банките сега - буквално ще рухне цялата финансова схема...

Та на целия този фон и на всичката Мара втасала - сега и тези прозрения на вуду жреците от ППДБ! След като подариха служебните кабинети на Борисов и Пеевски, а оттам и резултатите в изборите, днес от ППДБ имат световъртеж: ядосват, че и службите вече са в ръцете на бившите им коалиционни партньори от „сглобката и скута“, но пък „Радев си бил руски трол“ и това е...

Русия си няма други проблеми, а от отчаяние ще „хвърли всичко в България“ на президентските избори при положение че тази институция с усилията на ППДБ вече прилича повече на „шеф на водопод“, отколкото на сериозен гарант за разделение на властите.

Вероятно след още един-два сеанса от либералните НПО-гении ще излязат със заключението, че руснаците ще фалират покрай „президентската кампания в България“, а това ще повлече към дъното и Тръмп, който ще е заменен от братовчед на семейство Клинтън... и ще потекат отново едни грантове!

Ако не беше толкова опасен моментът, това че хора с екстравагантни окултни девиации решават съдбата на родината ни, щеше да е само епизод от лоша комедия.

Днес обаче е много, много страшна реалност...