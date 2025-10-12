Решението на Китай да ограничи достъпа до редки метали е сериозна ескалация на новата студена война. Може би някои от вас се чудят обаче какви са тези редки метали и защо е толкова важно, та нека обясня.

Редките метали са важни за развиването на технологии, свързани с изкуствения интелект, електрически коли и военна техника. В САЩ около 50% от растежа на икономиката през 2025 се дължи на изкуствен интелект. Същевременно в техни основни бойни машини каро изтребителя Ф35 има сериозно количество редки метали.

Китай държи 60% от добива на редки метали и 90% от преработването им. Добивът, всъщност, не е проблем. Преработването обаче е изключително замърсяващо. Последните десетилетия САЩ и Европа вкарваме все повече зелени политики, които просто не позволяват това да се случва при нас. Удобното решение е просто да пренесем преработването на китайците, които нямат против да си замърсяват водите. Отлично решение, при което хем западните фирми печелят от ниските цени, хем можем да се преструваме на кръстоносци за околната среда, защото друг ни върши мръсната работа.

Китай е най-добър в търпението. Те изчакаха моментът, в който основата на отбраната и икономиката на запада зависи от тези метали и ограничиха достъпа.

Досега действаха плахо, защото също са зависими от световната търговия. Обаче Тръмп допусна една огромна грешка по време на президентството си - той наложи огромни мита на Китай и после ги отмени. Така даде на китайците суха тренировка да преценят ситуацията.

Сега те знаят, че могат. Също знаят, че Европа е парализирана от слабо водачество и безсилна, а САЩ дори да тръгне да създава свои източници ще се наложи да се бори с планина от зелена идеология и капризите на пазара. На теория до година-две може да замени Китай, но късмет толкова бързо да убедиш американците да си замърсят водите.

Разбира се, сега ще има ответен удар все пак и Китай ЩЕ пострада. Те въобще не са недосегаеми. Само че стигнахме тук, защото китайците са способни да си отравят водите в продължение на десетилетия за да спечелят стратегическо предимство, а САЩ се вдига на бунт срещу Тръмп ако се вдигне цената на авокадота.

За финал - който все пак ви казва, че едната или другата страна ей сега ще спечели, вероятно говори глупости. Това е война, макар и хибридна с цел сриване на западните икономики и смяна на световния ред. Като всяка война ранните прогнози са спекулации.

Реалността обаче все по-бързо ни настига.