След мира в Близкия изток за Доналд Тръмп предстои да принуди агресивна Русия най-после да поиска мир

Израелците ясно показаха, че тяхната благодарност за мира е насочена не към местните политици, а към Миротвореца от Белия дом

След поредния кървав епизод от безкрайния „сериал“ на насилието и войната в Близкия изток, в който през десетилетията катастрофираха дипломатическите усилия на множество държави, дипломати и политици, се задава историческо мирно споразумение.

Негов безспорен архитект е президентът на САЩ Доналд Тръмп, който успя да овладее непосилно сложната ситуация, да убеди израелското ръководство, да притисне терористите от „Хамас“ и да осигури необходимата подкрепа в арабския свят.

Двайсетте точки на Тръмп представляват програма за траен мир между Израел и „Хамас“, освобождаване на заложниците и нова архитектура на регионалната сигурност. По оценка на влиятелния вашингтонски тинк-танк Съвета за външни отношения - планът на Тръмп не е просто пореден набор от предложения, а цялостна рамка, която обхваща не само непосредствените военни аспекти, но и дългосрочните предизвикателства на управлението, сигурността и икономическото възстановяване на региона.

Вчера по улиците на Тел Авив се проведоха вълнуващи митинги, които Fox News описа като „една от най-впечатляващите демонстрации на благодарност в историята на израелската държава“. На „Площада на заложниците“ - символичното място, където семействата на отвлечените протестираха още от началото на конфликта преди повече от две години - се събраха хиляди израелци. Те не скандираха в подкрепа на правителството си или срещу палестинските водачи, а в един глас извикаха: „Благодарим ти, Тръмп!“ Репортажът на Fox News, излъчен на живо, показа как множеството - майки с портрети на децата си, ветерани от израелската армия и хиляди граждани - посрещнаха с бурни аплодисменти Джаред Кушнър, ключов американски преговарящ, когато той се качи на трибуната. Кушнър, който още през първия мандат на Тръмп изигра важна роля при сключването на Авраамическите споразумения, се обърна към хората с думите: „Вашата смелост разтърси света“, а множеството го заглуши с възгласи: „Thank you, Trump!“ Израелците ясно показаха, че тяхната благодарност за мира е насочена не към местните политици, а към Миротвореца от Белия дом, който им върна надеждата.

В първата си фаза, която вече бе подписана от Израел и „Хамас“, планът на Тръмп предвижда незабавно примирие, последвано от изтегляне на израелските сили от ключови зони в Газа в рамките на 72 часа. В замяна, „Хамас“ се задължава да освободи 48-те оставащи заложници - от които, според израелското правителство, 20 са живи - чрез предаването им на Червения кръст, който ще ги ескортира до израелска територия. Това освобождаване е насрочено за 13 октомври, в ранните часове на сутринта, и ще продължи през целия ден. Планът на Тръмп предвижда създаването на международна мироопазваща сила под егидата на ООН, но с американско лидерство, която да замени израелските войски и да гарантира неутралитета на Газа. Това не е абстрактна идея - New York Times подчертава, че документът включва конкретни механизми за финансиране на реконструкцията чрез арабски инвестиции от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които вече са поели ангажименти за милиарди долари. Всичко това е плод на дипломатическите усилия, стратегическото мислене, смелостта и лидерството на президента Тръмп. Предвижда се изграждане на пристанище в Газа, което да свърже територията с глобалните търговски пътища, както и програми за образование, които да заменят радикализацията с професионална подготовка. В типичния си стил Тръмп заяви: „Няма да изгоним палестинците с оръжие, но няма да позволим „Хамас“да ги държи като заложници на омразата.“ Според анализ в The Economist тази формула представлява „далновидна визия за управление, сигурност и възстановяване“, която надхвърля класическите рамки на Кемп Дейвид и Осло, като интегрира икономическите стимули с твърди гаранции за сигурност. Всички ключови международни фактори извън Русия и Китай се подреждат около безпрекословното американско лидерство в този процес, изковано от Тръмп.

За да разберем значението на този мирен пробив, трябва да се върнем назад - към провала на администрацията на Байдън, която обещаваше „двустранна дипломация“, но беше напълно неспособна да спре ескалацията с традиционните похвати. Защото експертните идеи, анализи и предложения не струват пукната пара без мощно, визионерско и смело политическо лидерство. В днешния свят на безпрецедентно слабо държавно лидерство Доналд Тръмп не само се откроява, но и доказва, че е единственият световен лидер с визия за мир и просперитет, способен да налага своите идеи и своята политика. Прави го с посредничеството за мира между Азербайджан и Армения, с усмиряването на ислямисткия режим в Техеран или прекратяването на насилието между Руанда и Конго, а сега и по отношение на терористите от „Хамас“. И това е така, защото - по думите на експерти от Northeastern University - подходът на Тръмп е основан на реални интереси, а не на идеалистични илюзии.

Планът за Близкия изток обаче не е без рискове. Критиците предупреждават, че разоръжаването на „Хамас“ може да създаде вакуум на властта, който да бъде запълнен от Иран или други екстремистки сили. Само че, спомняте ли си какво направи Тръмп с Иран? Направи го, защото това беше задължителна предпоставка за мира, а не защото така му е хрумнало „импулсивно“, както словослагателстваха знайни и незнайни „специалисти по всичко“.

След мира в Близкия изток за Доналд Тръмп предстои да принуди агресивна Русия най-после да поиска мир. Дотук, само за няколко месеца, американският президент постигна огромен успех - разруши руската опорка, че „Западът води война срещу Русия на територията на Украйна“, че Западът насъсква тази война. Чували сте я многократно от Кремъл и неговите глашатаи из социалните мрежи и телевизионни студия у нас и в чужбина. Направи го, като създаде условия и атмосфера, които доведоха до срещата в Анкоридж, където предложи на диктатора Путин прагматични мирни преговори с Украйна. Но Путин отказа мир - и така потвърди това, което за просветената общественост, която не е зомбирана от руската пропаганда, е ясно изначално: шовинистична Русия иска тази война. С умела дипломация и плащайки политическа цена, Тръмп позиционира САЩ като арбитър между агресора и жертвата. И разкри на света истинското лице на агресора, който не иска да преговаря за мир. Сега обаче предстои втвърдяване на курса - така, както направи Роналд Рейгън със СССР.

Казвам за пореден път на отрицателите на Тръмп, които повърхностно се поддадоха на руската пропаганда за „агент Краснов“, който бил мекушав с Путин - това е подходът на Рейгън. Защо ли? Защото всички помнят знаменитата реч на Рейгън, в която призова Горбачов да събори Берлинската стена. Но малцина помнят, ако са знаели, че преди тази реч и втвърдяването на курса, Рейгън показно кокетираше със съветското ръководство, отправяше коледни обръщения към народа на СССР, изразяваше възхищение към руската култура и силата на съветските лидери. Да ви напомня това за отношението на Тръмп към Путин в периода януари-май тази година? Естествено, че напомня, макар и в друга епоха и друг контекст. Това се прави, за да поставиш противника на масата на преговорите, не става, като го сочиш с пръст като универсално зло. Тръмп го направи и така разобличи Путин, показвайки, че Кремъл не иска мир. Затова сега предстои да бъде принуден да го сключи - не само с „Томахоук“, но и чрез мащабни икономически маневри, а не просто „санкции“, които ще притиснат в максимална степен икономически и политически Русия и нейните съюзници - Китай, Северна Корея, Куба, Венецуела и Иран.

Администрацията на Тръмп мълчаливо подпомага ударите на Украйна срешу петролните рафинерии на агресора - това вече доведе до остър дефицит на бензин за руснаците и километрични опашки пред бензиностанциите. И това е само началото. По-важното е, че случващото се в Близкия Изток е въведение към този процес. Така както ударът срещу Иран беше предмостие за мирното споразумение за Газа. Защото истинският мир се постига не с приказки в брюкселските салони, не с безсилни резолюции и наивни декларации за „ценности“. Истинският мир се постига чрез сила, смелост и твърдост. Това е доктрината „Тръмп“, за която пиша вече десет години. В началото я игнорираха, после ù се присмиваха, после започнаха да се борят с нея, и после доктрината „Тръмп“ започна да побеждава. Благодаря ви за вниманието по този въпрос.