Кой заслужава наградата за мир

Левичарският Нобелов комитет няма да даде наградата за мир на Тръмп

Бях сигурен, че левичарският Нобелов комитет няма да даде наградата за мир на Тръмп. Но в миналото сред получателите на наградата е имало много достойни хора. Обаче, наградата получиха хора, като Арафат, Обама и Ал Гор, което е меко казано спорно. Особено за Обама, който стана лауреат, само заради цвета на кожата си и крайните си левичарски убеждения, да не говоря за Арафат.

Тръмп не получи наградата, но какво от това? Той спря шест войни, спря и най-кървавата досега - в Газа. В резултат в Близкия изток сега има пълно пренареждане, защото Израел удържа гръмовна победа над терористите от Хамас и Хизбула. Тръмп унищожи с 12 огромни бомби ядрената програма на терористичния режим на моллите в Техеран. С тази победа Близкия изток сега има съвсем друг вид.

Разбира се това е само първата фаза от 20-те точки на Тръмп, има още огромни трудности, като арабските водачи, надявам се, няма да забравят обещанието си за 53 милиарда долара за възстановяването на Газа, дадено в Кайро преди месеци. Предстои разоръжаването на Хамас и премахването им от политическата карта на Палестина.

Но основното е направено, от Тръмп и Нетаняху - освобождаването на заложниците, срещу което Израел ще освободи около 2 хиляди палестински терористи. И тук е видна разликата между цивилизацията и варварството. Израел освобождава терористи, за да прибере хората си, Хамас построи стотици километри тунели и десетки бункери под болници и училища на хората си, за да ги ползва, като човешки, безкрайно уязвим щит против израелската огнева мощ.

Направете сравнението!

Какво направиха ООН и ЕС за спирането на войната в Газа? Отговор: абсолютно нищо! Моля, запомнете това.

И все пак най-важното е налице - войната спря и така спря ужасната човешка касапница!

А получателката на наградата за мир, венецуелска опозиционна активистка посвети наградата си на президента Тръмп!

Истинският носител на наградата.