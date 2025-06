Си Дзинпин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел телефонен разговор в четвъртък с китайския държавен глава Си Дзинпин, съобщи Пекин. Според Министерството на външните работи на страната и посолството на Китай в САЩ, обаждането е инициирано от Тръмп.

Белият дом не отговори веднага на искането на CNBC за коментар по доклада.

Китайският президент Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава агенция "Синхуа", като отбелязва, че разговорът се е състоял по инициатива на американската страна.

Все още няма подробности или подробности за разговора между лидерите на страните.

🇨🇳🇺🇸Chinese President Xi Jinping on Thursday held phone talks with U.S. President Donald Trump at the latter's request.#china #US pic.twitter.com/kGMnmoIn8O