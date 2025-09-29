Спортният министър лети с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националния отбор по волейбол на България. Тимът ни се завръща у дома след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света. Това съобщиха от пресцентъра на ММС.

Националният ни отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.

Националите ни се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП.

Междувременно от Столична община обявиха временна организация на движението във връзка с мероприятията по посрещането на националите:

От 03.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“.

От 14.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва:

- по ул. „15-ти Ноември“;

- по ул. „Оборище“ между „11-ти Август“ и бул. „Васил Левски“.